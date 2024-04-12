Судья Иванов назначен на матч «Краснодар» — «Зенит», Карасев рассудит игру «Локомотив» — ЦСКА

Стали известны судейские назначения на матчи 24-го тура чемпионата России.

Центральный матч тура «Краснодар» — «Зенит» состоится 13 апреля. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

На матч «Локомотив» — ЦСКА назначена судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

13 апреля (суббота)

«Сочи» — «Спартак»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Владислав Безбородов; AВАР — Игорь Панин; инспектор — Сергей Французов.

«Ахмат» — «Балтика»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Евгений Буланов; AВАР — Кирилл Левников; инспектор — Юрий Баскаков.

«Краснодар» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья — Артем Чистяков; ВАР — Андрей Фисенко; AВАР — Валерий Данченко; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Локомотив» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Евгений Турбин; AВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Эдуард Малый.

14 апреля (воскресенье)

«Оренбург» — «Пари НН»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Евгений Кукуляк; AВАР — Вера Опейкина; инспектор — Виктор Кулагин.

«Урал» — «Динамо»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Артур Федоров; AВАР — Антон Фролов; инспектор — Алексей Тюмин.

«Факел» — «Ростов»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Алексей Сухой; AВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гвардис.

«Крылья Советов» — «Рубин»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Кирилл Левников; AВАР — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Лапочкин.

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