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РПЛ

Сегодня, 11:03

Претендующий на должность спортивного директора «Спартака» Рибалта прибыл в Москву

Экс-спортивный директор «Зенита» Рибалта прибыл в Москву
Ана Горшкова
Корреспондент
Хавьер Рибалта.
Фото Global Look Press
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Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прилетел в Москву, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, испанец заявил изданию, что прилетел в столицу России «на каникулы». Однако в аэропорту Шереметьево Хавьера встретил тот же мужчина, который ранее сопровождал Гильермо Абаскаля на заседание КДК.

7 декабря о переговорах между «Спартаком» и 43-летним менеджером сообщил журналист Иван Карпов. Сам Рибалта опроверг эту информацию.

На данный момент пост спортивного директора «Спартака» занимает Пол Эшуорт.

Рибалта с 2018 по 2021 год занимал должность спортивного директора «Зенита». Его последним местом работы был «Марсель», который он покинул в октябре.

Источник: Чемпионат
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Хавьер Рибалта
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