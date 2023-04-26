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Сегодня, 13:39

Гинер: «Не понимаю, почему для безопасности на стадионе Акинфееву нужно получать Fan ID»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о том, почему тренерам и футболистам нужно получать паспорт болельщика.

— Возвращение пива — это не спасение.

— Никто об этом не говорит.

— Вернуться к старым цифрам невозможно.

— Почему невозможно? Вы считаете, что на стадион должны ходить только те, кто против закона о Fan ID?

— Должны все ходить.

— При том, что я получил, не понимаю, почему тренеры [должны получать паспорт болельщика]. Акинфеев — болельщик?

— В какой-то степени.

— То есть, ему нравится футбол, ведь паспорт болельщика — это для того, кому нравится футбол. Его же не знают, для безопасности на стадионе, Акинфееву надо получить Fan ID. Не понимаю, почему тренерский штаб, футболисты, массажисты, врачи клуба [должны получать этот документ]. Вот тут не понимаю. Если для безопасности на стадионе нужен паспорт болельщика, значит, так и должно быть. Нормально, люди идут. Все подключались к этому, сделали, по-моему, идеальную систему получения Fan ID.

Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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