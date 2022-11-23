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23 ноября, 19:52

Президент «Оренбурга» Еремякин — о Сычевом: «Вместо того, чтобы ему помогать, вокруг затеваются непонятные игры»

Президент «Оренбурга» Еремякин отреагировал на информацию об отказе Сычевого переходить в «Црвену Звезду»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал «СЭ» информацию о том, что нападающий Владимир Сычевой отказался переходить в «Црвену Звезду».

«Появился перспективный и одаренный футболист со своими проблемами, так как не имел изначальной школы. Вместо того, чтобы ему помогать, вокруг него затеваются непонятные игры: то его в «Црвену Звезду», то в «Краснодар», то в ЦСКА. Кроме игры агентов и каких-то людей, которые хотят на этом заработать и прогреться, ничего больше нет! Вместо того, чтобы помочь футболисту, распространяется ерунда. Володя во всем разберется, а мы ему поможем. Тот же Шалимов говорил, что надо ему поиграть, комфортно Володе в «Оренбурге», созданы условия. Зачем его провоцировать, крутить мозги в другую сторону. Мы имеем возможность прямого контакта с людьми, которые знают обстановку в сербском клубе. Они тоже ничего этого не подтверждают, но все равно начинают люди эту тему развивать. Кроме вреда это ничего не приносит», — сказал Еремякин «СЭ».

Сегодея, 23 ноября, стало известно, что футболист отказался переходить в «Црвену Звезду». Сербский клуб был готов активировать опцию выкупа, прописанную в контракте 26-летнего россиянина, однако сам футболист не заинтересован в переходе в эту команду.

Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года, в сезоне-2022/23 он забил 16 голов и сделал 2 результативных передачи в 17 матчах за команду во всех турнирах. В начале ноября форвард продлил контракт с оренбуржцами до конца декабря 2024 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Германия 1
Япония 2
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22%

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ТБ 2.5

21%

1.59
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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