Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал «СЭ» информацию о том, что нападающий Владимир Сычевой отказался переходить в «Црвену Звезду».

«Появился перспективный и одаренный футболист со своими проблемами, так как не имел изначальной школы. Вместо того, чтобы ему помогать, вокруг него затеваются непонятные игры: то его в «Црвену Звезду», то в «Краснодар», то в ЦСКА. Кроме игры агентов и каких-то людей, которые хотят на этом заработать и прогреться, ничего больше нет! Вместо того, чтобы помочь футболисту, распространяется ерунда. Володя во всем разберется, а мы ему поможем. Тот же Шалимов говорил, что надо ему поиграть, комфортно Володе в «Оренбурге», созданы условия. Зачем его провоцировать, крутить мозги в другую сторону. Мы имеем возможность прямого контакта с людьми, которые знают обстановку в сербском клубе. Они тоже ничего этого не подтверждают, но все равно начинают люди эту тему развивать. Кроме вреда это ничего не приносит», — сказал Еремякин «СЭ».

Сегодея, 23 ноября, стало известно, что футболист отказался переходить в «Црвену Звезду». Сербский клуб был готов активировать опцию выкупа, прописанную в контракте 26-летнего россиянина, однако сам футболист не заинтересован в переходе в эту команду.

Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года, в сезоне-2022/23 он забил 16 голов и сделал 2 результативных передачи в 17 матчах за команду во всех турнирах. В начале ноября форвард продлил контракт с оренбуржцами до конца декабря 2024 года.