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Прогулка для «Урала», проблемы для «Пари НН»? Что нам готовят стыковые матчи

Первые стыковые матчи за право выступать в РПЛ пройдут 29 мая
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
«Урал» сыграет с «Акроном» в стыковых матчах.
Фото ФК «Урал»
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Футболисты «Арсенала» после матча с «Акроном».
Фото ФК «Арсенал»
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«Акрон» и «Арсенал» из ФНЛ попытают удачу.

Сезон в России почти завершен, остались последние штрихи: финал FONBET Кубка России (2 июня) и стыковые матчи за право сыграть в РПЛ (29 мая и 1 июня). Но если финалистов кубка болельщики знают уже две недели («Балтика» и «Зенит»), то участники переходных игр определились только в минувшие выходные — настолько плотной была борьба.

От РПЛ за право остаться в элите будут биться «Пари НН» (13-е место) и «Урал» (14-е место). Противостоять им станут бронзовый призер первой лиги «Акрон» и тульский «Арсенал», занявший четвертое место. Напрямую из РПЛ вылетели «Балтика» и «Сочи», поднялись из первой лиги «Химки» и махачкалинское «Динамо».

Чего ждем от стыковых матчей?

«Урал» — «Акрон»: екатеринбуржцы просто сильнее

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
29 мая, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Акрон

«Урал» явно не та команда, которую на старте чемпионата кто-то мысленно отправлял в стыки. Но команда Виктора Гончаренко провела откровенно слабый сезон, в один момент даже стояла на прямой вылет — в итоге спаслась, вырулив на финише на 14-е место. Это повод для небольшой радости, но под звездочкой — последний раз екатеринбуржцы сыграли так плохо в сезоне-2014/15, а в стыках надо еще выиграть.

В матче с «Акроном» представитель РПЛ выглядит фаворитом — весной «шмели» начали оживать, боролись до последнего. Ну и мотивация, а также удельная сила тоже на стороне «Урала». Этой команде не место в первой лиге, у нее есть стимул и навыки для спасения.

ФК &laquo;Акрон&raquo;. «Акрон» впервые в истории в шаге от РПЛ. Тольяттинцам осталось дожать поплывший «Урал»

А вот про «Акрон» так сказать нельзя. Тольяттинскому клубу всего шесть лет, из них в ФНЛ он играет четыре сезона. Нынешнее попадание в стыки — первое в истории, и опыта борьбы в таких важных матчах «Акрону» может не хватить.

Ну и статистика выездных встреч тоже против команды Заура Тедеева. Тольяттинцы — короли домашних матчей, но в гостях стабильно уступают командам, по уровню не сопоставимым с «Уралом». Конечно, итог всего противостояния предсказать трудно, но в домашней встрече команда Виктора Гончаренко вряд ли уступит.

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Пари НН» — «Арсенал»: нижегородцы в тумане

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
29 мая, 19:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Арсенал Т

Если пара «Урал» — «Акрон» выглядит вполне однозначно, то в случае с «Пари НН» и «Арсеналом» вопросов гораздо больше. Еще недавно трудно было поверить в то, что нижегородцы могут оказаться в стыках — в первой половине сезона команда Юрана играла очень бодро, располагаясь в верхней половине таблицы.

Потом что-то сломалось — «Пари НН» проиграл шесть матчей подряд. После разгрома от «Ахмата» (1:5) Сергея Юрана уволили, на его место пришел сербский специалист Саша Илич. В первой же встрече при новом тренере удалось сыграть вничью со «Спартаком», но дальше случился кошмар — 1:6 от «Сочи» и 2:6 от ЦСКА. Такие разгромы встречаются в РПЛ не так часто, а дважды подряд...

Константин Кучаев (&laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;). «Пари НН» и «Арсенал» сразятся в стыках. 15-я атака РПЛ и третья оборона первой лиги усыпят зрителей

В это же время «Арсенал» играл стабильно — такого кошмара в обороне у туляков нет. Более того, команда Александра Сторожука обладает одной из самых надежных защит в первой лиге (лучше только у махачкалинского «Динамо»), но и забивает не очень много. Как с таким вязким соперником справится «Пари НН», который уже два месяца не может победить? Трудно сказать.

А еще у «Арсенала», в отличие от «Акрона», есть приличный опыт игры в РПЛ. Туляки вылетели из элиты только два года назад и все это время не оставляли попыток вернуться. Тренер и некоторые футболисты имеют опыт в высшей лиге, и, самое важное, понимание, что «Арсенал» должен подняться. Во всех отношениях «оружейники» — непростой соперник, и спасение «Пари НН» превратилось в трудную задачу.

Футболисты «Арсенала» после матча с «Акроном».
Фото ФК «Арсенал»

Что говорит статистика?

Стыковые матчи проводятся в России с сезона-2011/12. Предсказуема ли эта история и как часто представители ФНЛ выходили в РПЛ за эти годы? На самом деле шансы есть — за 12 лет шесть клубов поднялись на ступень выше таким путем.

В сезоне-2013/14 в элиту выбились сразу две команды первой лиги — «Уфа» и «Торпедо». В сезоне-2015/16 в РПЛ вышла «Томь», в сезоне-2016/17 — «СКА-Хабаровск», на следующий год — «Енисей» и «Амкар» (последний потерял лицензию и своим правом не воспользовался). В сезоне-2019/20 и -2020/21 стыковые матчи не проводились из-за ковида и проблем с лицензированием у «Оренбурга» и «Алании», а в 2022 году «Оренбург» все же прорвался в РПЛ через запасной путь.

В&nbsp;РПЛ могут обсудить изменение формата стыковых матчей. Стыковые матчи в РПЛ — гениальное решение. Их ни в коем случае нельзя урезать

Так что стыки для команд первой лиги — вполне рабочий способ. А для клубов РПЛ еще совсем не означают спасение, как кто-то думает. Гарантий нет — к тому же с каждым годом команды первой лиги становятся все крепче, а переходные матчи — все увлекательнее.

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Акрон
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нижний Новгород
ФК Урал
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