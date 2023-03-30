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Дюков: «Считаю правильным перестать рефлексировать и получить карту болельщика»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал «СЭ» работу системы паспорта болельщика Fan ID на матчах РПЛ.

— Понимаете претензию активных фанатов по паспорту болельщика?

— Причин несколько. Я уже высказывался. Это является нововведением. С определенным сопротивлением воспринимаем какие-то новшества. Безусловно, система идентификации болельщиков меняет привычный алгоритм. Раньше для попадания на трибуну нужно сделать один, второй, третий шаг, сейчас это поменялось. Нужно время, чтобы к изменениям привыкнуть, их принять и исследовать. большое количество болельщиков уже получили, более 600 тысяч. Видимо, для каких-то болельщиков нужно чуть больше времени, чтобы получить персонифицированную карту болельщиков. Гораздо проще просто получить карту болельщика и пойти на стадион. Предела совершенству нет. Те поручения, которые даны, на это и направлены. Это удобно. Есть возможность удаленной верификации. Считаю правильным перестать рефлексировать и получить карту болельщика.

— У болельщиков есть претензия, что карту болельщика могут аннулировать без суда.

— Давайте не будем теоретизировать. Возможно все. Случаи отказа, насколько я знаю, можно пересчитать по пальцам одной руки. Все отказы обоснованы тем, что этим отказам предшествовало решение суда.

— Чувствуете ли себя более безопасно на матчах РПЛ, чем на матчах сборной России или Кубка?

— Чувствую себя безопасно на матчах сборной и Кубка, потому что знаю, что наши правоохранительные структуры ведут соответствующую работу. Если ничего не происходит и все само собой, это не так. Есть люди, которые взяли на себя отвественность и за это отвечают. Если что-то произойдет, вы готовы взять на себя все риски? Все готовы выступить, но когда дело доходит до ответственности.

Закон о введении Fan ID был подписан президентом РФ 30 декабря 2021 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика распространяется на все 16 стадионов клубов РПЛ.

Футбол
РПЛ
Александр Дюков
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