Президент РПЛ Алаев назвал тройки лучших легионеров, россиян и открытий первой части сезона

Сегодня, 17:15
Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, кого считает лучшими игроками в первой части сезона.
«Лучшие легионеры первой части сезона — Алонсо, Вендел, Кордоба. Лучшие россияне — Сафонов, Глушенков, Тюкавин. Главные открытия: Салтыков, Файзуллаев, Севикян», — приводит слова Алаева «Чемпионат».
«Краснодар» (38 очков) лидирует в РПЛ после 18 туров. Команда Владимира Ивича опережает «Зенит», идущий вторым, на два очка. «Динамо» (32) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.