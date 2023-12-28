Президент РПЛ Алаев назвал тройки лучших легионеров, россиян и открытий первой части сезона

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, кого считает лучшими игроками в первой части сезона.

«Лучшие легионеры первой части сезона — Алонсо, Вендел, Кордоба. Лучшие россияне — Сафонов, Глушенков, Тюкавин. Главные открытия: Салтыков, Файзуллаев, Севикян», — приводит слова Алаева «Чемпионат».

«Краснодар» (38 очков) лидирует в РПЛ после 18 туров. Команда Владимира Ивича опережает «Зенит», идущий вторым, на два очка. «Динамо» (32) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.