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Сегодня, 17:15

Президент РПЛ Алаев назвал тройки лучших легионеров, россиян и открытий первой части сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джон Кордоба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, кого считает лучшими игроками в первой части сезона.

«Лучшие легионеры первой части сезона — Алонсо, Вендел, Кордоба. Лучшие россияне — Сафонов, Глушенков, Тюкавин. Главные открытия: Салтыков, Файзуллаев, Севикян», — приводит слова Алаева «Чемпионат».

«Краснодар» (38 очков) лидирует в РПЛ после 18 туров. Команда Владимира Ивича опережает «Зенит», идущий вторым, на два очка. «Динамо» (32) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: «Чемпионат»
Джон Кордоба
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Хуниор Алонсо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Александр Алаев
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