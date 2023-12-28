Гогниев рассказал о перестройке, которую он делал в «Химках»

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев рассказал о перестройке, которую он делал в подмосковной команде.

«В «Химках» из 19 матчей я выиграл лишь одну игру. Прекрасно понимаю, что даже нефутбольный человек мог один матч выиграть. Просто идеологически я перестраивал эту команду и добился этого, но немного не хватило времени. Если руководители берут тренера Гогниева, то должны понимать, что приоритетом должна быть атакующая модель игры. В любом случае нужно играть на ноль в атакующем футболе. Это возможно», — приводит слова Гогниева Metaratings.ru.

Гогниев возглавлял «Химки» с сентября 2022 по апрель 2023 года. Под руководством 42-летнего тренера подмосковная команда провела 19 матчей, в которых одержала 1 победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 15 поражений. До этого Гогниев работал в «Алании» (2019-2022).