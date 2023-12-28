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Сегодня, 16:52

Гогниев рассказал о перестройке, которую он делал в «Химках»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев рассказал о перестройке, которую он делал в подмосковной команде.

«В «Химках» из 19 матчей я выиграл лишь одну игру. Прекрасно понимаю, что даже нефутбольный человек мог один матч выиграть. Просто идеологически я перестраивал эту команду и добился этого, но немного не хватило времени. Если руководители берут тренера Гогниева, то должны понимать, что приоритетом должна быть атакующая модель игры. В любом случае нужно играть на ноль в атакующем футболе. Это возможно», — приводит слова Гогниева Metaratings.ru.

Гогниев возглавлял «Химки» с сентября 2022 по апрель 2023 года. Под руководством 42-летнего тренера подмосковная команда провела 19 матчей, в которых одержала 1 победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 15 поражений. До этого Гогниев работал в «Алании» (2019-2022).

Источник: https://metaratings.ru/news/gogniev-v-khimkakh-ya-ideologicheski-perestraival-komandu-i-dobilsya-etogo-no-nemnogo-ne-khvatilo-vremeni-319663/
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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