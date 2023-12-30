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Сегодня, 20:37

Глава РПЛ Алаев: «Акинфееву можно памятник сделать уже сейчас»

Глава РПЛ Алаев назвал вратаря Акинфеева человеком года в российском футболе
Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев назвал имя человека года в российском футболе.

«Акинфеев. Памятник Акинфееву на стадионе ЦСКА? Не мне это решать, но я согласен с мнением, что это можно сделать уже сейчас», — приводит слова Алаева Sport24.

37-летний Акинфеев с начала карьеру играет за ЦСКА. На его счету 757 матчей, в которых пропустил 682 гола. 315 игр голкипер провел на ноль. Вместе с армейцами Акинфеев стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и Суперкубка страны, а также взял Кубок УЕФА.

Действующий контракт вратаря с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2024 года.

Игорь Акинфеев отбивает решающий пенальти в&nbsp;финале Кубка России и&nbsp;поднимает чемпионский кубок. «Акинфеев. 20-й сезон». Заключительный эпизод: финал Кубка, серия пенальти, магические ворота

Источник: Sport24
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Алаев
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