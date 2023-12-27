Президент РПЛ Алаев: «Есть предложения о реформе Суперкубка»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о возможной реформе Суперкубка.

«Есть предложение о реформе Суперкубка — может, финал четырех. Может, финал шести. Есть же вероятность, что мы вернемся в международные соревнования, поэтому закончить играть в ноябре и не играть в декабре не является оптимальным решением для всех клубов. Есть официальные игры в международных соревнованиях в декабре, а где-то даже в январе. Если наших клубы вновь станут участниками этих турниров, они должны к ним готовиться. На мой взгляд, таким турниром может стать Суперкубок. Это как раз вариант для того, чтобы не нужно было всем морозиться — остальные могли бы пойти в отпуск. Такую опцию можно рассмотреть», — сказал Алаев.

Суперкубок России состоит из одного матча, в котором играют обладатель Кубка России и чемпион России предыдущего сезона. Действующим победителем является «Зенит».