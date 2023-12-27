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РПЛ

Сегодня, 18:40

Алаев о календаре РПЛ: «Мы пытаемся учесть интересы клубов. Но потом они сами из-за этого страдают»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал календарь российского чемпионата.

«Если мы говорим про температуру, при которой матч переносится, то рекомендация про -15 градусов поступила от УЕФА. Мне кажется, что тут тоже надо подумать. В -15 градусов действительно очень холодно, играть опасно для здоровья футболистов. И болельщики, и футболисты, в первую очередь, подвергаются большому риску. На исполкоме РФС обсуждалась данная тема. Считаю, эту норму тоже можно пересмотреть.

До момента, когда я возглавил РПЛ, мне не приходилось заниматься составлением календаря. У меня это было в первый раз. Я пришел к экспертам, спросил, как это нужно делать. В итоге узнал, что у нас есть базовые принципы календаря. Их несколько. Например: нельзя больше трех матчей подряд проводить на выезде и три подряд — дома, нельзя проводить два тура подряд с соперниками категории АА («Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА), нельзя, чтобы в одном туре было несколько матчей категории АА и так далее. Эти критерии придуманы много лет назад. Из-за этого получается, что для того, чтобы кто-то не сыграл четыре матча подряд дома, нужно играть в Воронеже в декабре», — сказал Алаев.

Алаев также анонсировал публикацию календаря в начале 2024 года.

«У меня возникает вопрос: лучше условному «Зениту» или «Краснодару» провести четыре игры дома на стыке ноября и декабря, а «Оренбургу» четыре — на выезде, или не так? В итоге же все равно все проведут равное количество матчей и дома, и в гостях. Мы сами себя загнали этими принципами. Уверен, что их надо пересматривать. Буду разговаривать с клубами, будет кто-то играть 5 матчей на выезде, но при +15 в хороших условиях.

Есть еще ограничения клубов. У кого-то 18 концертов. Мы пытаемся учесть все интересы клубов, как наших работодателей. Но потом сами клубы из-за этого страдают», — добавил Алаев.

РПЛ
Александр Алаев
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