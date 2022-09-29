Ротенберг: «Многие в УЕФА готовы к диалогу. Нужно договариваться, спорт объединяет народы»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» высказался о решении УЕФА отстранить российские клубы от участия в еврокубках на сезон-2022/23.

— Как сохранять мотивацию без еврокубков?

— Считаю, что спорт должен быть вне политики. Есть спорт, а есть политика. На мой взгляд, все равно надо стараться договориться. Не получилось провести жеребьевку, значит, надо сделать так, чтобы не остаться совсем без игр. Чтобы потом не поднимать заново вообще весь футбол.

— То есть любыми способами нужно оставаться в УЕФА?

— Конечно. Нужно договариваться. Тем более, я так понимаю, там многие готовы к диалогу. Все же люди. Это же спорт, а не политика. Спорт объединяет народы.

2 мая исполком УЕФА отстранил российские клубы от участия во всех международных турнирах в сезоне-2022/23.