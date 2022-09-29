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29 сентября, 12:10

Ротенберг — о сыне Борисе: «Парень чуть ноги не лишился. Его история может мотивировать других»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Борис Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем своего сына Бориса Ротенберга-младшего.

— Про вашего сына Бориса писали, что он может занять менеджерскую должность в «Локомотиве».

— Я стараюсь отстраниться от этого и на эту историю не влияю. Он самодостаточный парень, кандидат наук. У него высшее образование — оно не у каждого есть, кто там находится внутри. Он отучился, сам все сдавал. Так получилось, что травмировался, вылетел и пережил такое... Парень чуть ноги не лишился, если прямо говорить. Его история может мотивировать других.

— Вы его не звали в «Сочи» на какую-то административную должность?

— Он своим путем идет. Он за «Локомотив» болеет, переживает. Его там болельщики любят, про него многие спрашивают. Так что пусть сами внутри клуба разбираются.

Борис Ротенберг-младший завершил карьеру в июле 2022 года. С августа 2016 года он играл за «Локомотив», однако с середины сезона-2019/20 не выходил на поле из-за тяжелой травмы колена.

Кристиан Нобоа в&nbsp;матче с&nbsp;ЦСКА. «Надо договариваться с УЕФА — как понимаю, они готовы к диалогу». Интервью Бориса Ротенберга

Борис Ротенберг-младший
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший
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