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Сегодня, 15:08

Президент «Тальереса» подтвердил интерес «Краснодара» к Валоесу

Алина Савинова
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Президент «Атлетико Тальерес» Андрес Фасси прокомментировал информацию об интересе к форварду команды Диего Валоесу со стороны «Краснодара».

«Интерес к Валоесу со стороны «Краснодара» действительно есть. Но на данный момент предложение очень низкое», — цитирует Фасси Sport24.

В минувшем сезоне 26-летний Валоес провел за «Тальерес» 17 матчей, отметился 2 голами и 6 результативными передачами.

«Краснодар» завершил сезон-2022/23 на 6-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков в 30 матчах. Команду на данный момент возглавляет Владимир Ивич.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-21-prezident-talyeresa-obyasnil-pochemu-ne-khochet-prodavat-valoyesa-v-krasnodar
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