Гендиректор «Спартака» Малышев — о судействе: «Порой казалось, что судьи несправедливы»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев во время пресс-конференции прокомментировал работу судей на матчах красно-белых.

— Будет ли «Спартак» взаимодействовать с судьями, учитывая их работу на матчах «Спартака»?

— Как болельщик скажу: порой казалось, что судьи несправедливы, а порой — что судили в пользу «Спартака». В целом проблема не в том, что какой-то конкретной команде вредят. Футбол стал быстрее, агрессивнее. Какие-то моменты трактуются по-разному. У меня нет теории заговора. Мы понимаем, что нужно поддерживать отношения с судейским корпусом. Будем продолжать контакты и работу в тех регламентах, что у нас есть.