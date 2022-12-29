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Сегодня, 14:14

Президент «Торпедо» Геркус: «Мы абсолютно доверяем Талалаеву, надеемся и верим в него»

Мария Гусева
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Президент «Торпедо» Илья Геркус оценил работу главного тренера автозаводцев Андрея Талалаева.

«Человек, который только пришел, должен адаптироваться к команде и адаптировать ее, — цитирует ТАСС Геркуса. — Мы абсолютно доверяем Андрею Викторовичу [Талалаеву], надеемся и верим в него. Мы работаем вместе, одной командой. Верю, что у нас получится дать бой, догнать и перегнать два впереди идущих клуба. Вот какая у нас задача — опередить две команды».

После 17 туров «Торпедо» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Андрей Талалаев возглавил команду в октябре, но под его руководством черно-белые пока не одержали ни одной победы в РПЛ.

Источник: ТАСС
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
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