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Сегодня, 16:28

Президент «Урала» Иванов: «Надеемся, что Шатов сможет сыграть в конце первой части чемпионата»

В «Урале» рассказали о восстановлении Шатова
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ» о восстановлении полузащитника Олега Шатова.

«Олег тренируется индивидуально, готовится. Дай бог, чтобы все было нормально. У него была серьезная травма, операция. Надеемся, что он будет готов сыграть хотя бы в конце первой части сезона. Мы хотим, чтобы он у нас сыграл в последних матчах года. Но тут уже как позволит здоровье. Важно не форсировать восстановление, он постоянно недолечивался и получал новую травму. Нужно нормально восстановиться и тогда он будет более полезен команде. Мы ждем Олега. Но для нас главное — здоровье футболиста», — сказал Иванов «СЭ».

Шатов получил травму в матче 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:3). «Урал» сообщал, что у игрока небольшое повреждение. В августе он был успешно прооперирован в Германии.

В июне Шатов продлил контракт с екатеринбургским клубом до 2023 года. В текущем сезоне 32-летний футболист сыграл за команду 2 матча в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Олег Шатов
ФК Урал
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