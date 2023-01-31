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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» будущее полузащитника Рамазана Гаджимурадова.
«Не занимаюсь возможным переходом Рамазаном. Этим занимается вице-президент. Пока я никаких документов не подписывал. Будет ли это аренда? Не знаю. Посмотрим, как дальше будет продвигаться. Интерес «Алании» к Гаджимурадову? Да, слышал. Но думаю, что парень хочет играть в РПЛ, хочет всем все доказать. Дай бог ему удачи, потому что он хороший футболиста и у него все должно получиться», — сказал Иванов «СЭ».
Ранее журналист Сергей Ильев в своем Telegram-канале сообщил, что Гаджимурадов может продолжить карьеру в «Алании».
На данный момент футболист находится в расположении «Нижнего Новгорода» на сборе в Турции.
В сезоне-2022/23 Гаджимурадов сделал 1 голевую передачу в 13 матчах за «Урал». Портал Transfermarkt.com оценивает 25-летнего россиянина в 500 тысяч евро.
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