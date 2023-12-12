Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 14:15

Президент «Урала»: «Критика Мажича? А почему мы все время кланяемся иностранцам?

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Львов
Обозреватель
Григорий Иванов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» оценил работу Милорада Мажича на посту главы департамента судейства РФС.

— После матча с «Ростовом» (2:2) вы довольно жестко высказались в адрес главы департамента судейства РФС Милорада Мажича: «К нам опять приехал какой-то серб. У нас же нет своих. Мы ищем каких-то сербов, то итальянцев, то вообще каких-то, которые судить не умеют. Серб приезжает и говорит, что он будет за них, будет отстаивать, а у клубов свои проблемы».

— Перед Новым годом уже не хочется нагнетать. Но судьи такие ошибки совершали, каких раньше не было. Разные трактовки правил. Тут рука, тут не рука... За это дают желтую карточку, за это — ничего. Да, есть вопросы к определенным арбитрам. Но главным злом по-прежнему остается ВАР.

— Так вы и не увидели преимуществ этой системы?

— Видеоарбитры влезают везде и во все. И где надо и где не надо, что-то выискивают на ровном месте. Жили же мы без ВАР. Судьи имели право на ошибки. А сейчас и ВАР ошибается... Ну как так?

А возвращаясь к вашему вопросу, не знаю, что хорошего привнесли в нашу жизнь иностранные арбитры. В России разве нет своих опытных судей, которые не один год тут отработали?

А мы все время смотрим куда-то на сторону. Думаем, что иностранцы точно сильнее. Вот закончат судить Виталик Мешков, Серега Карасев, Серега Иванов, Влад Безбородов — пусть они и передают знания молодым, помогают им.

Но нет, нам подавай иностранца, все время кому-то кланяемся... Есть же общие методички ФИФА, УЕФА. Мы сами можем во всем разобраться.

Григорий Иванов и&nbsp;Виктор Гончаренко. «Почему мы должны расставаться с Гончаренко? Он работает 24 на 7!» Интервью президента «Урала» Григория Иванова

Футбол
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
Милорад Мажич
1
0
Читайте также
Жора Крыжовников снял сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
МОК допустил россиян до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе
Потушивших Вечный огонь школьников могут депортировать из России вместе с родителями
Сенатор Вэнс назвал бесстыжим фарсом выпрашивание Зеленским денег у США
В СМИ рассказали о прилетевшем в США без билета и документов россиянине
Сотрудницы детсада Хабаровска уволились после выдачи грамот с гербом Украины
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
В «Спартаке» ответили на вопрос об участии Промеса в тренировочных сборах в ОАЭ
Защитник «Зенита» Чистяков избежал серьезного повреждения
Президент «Урала» не видит смысла возвращаться к системе «весна-осень»
Президент «Урала»: «Мы хотели арендовать Марадишвили, «Локомотив» отказал»
Президент «Урала» Иванов: «Гончаренко точно продолжит тренировать нашу команду»
«Почему мы должны расставаться с Гончаренко? Он работает 24 на 7!» Интервью президента «Урала» Григория Иванова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Григорий Иванов: «Сиссе — крепкий парень, выдержал баню. А Ранджелович — сосиска»

В «Спартаке» ответили на вопрос об участии Промеса в тренировочных сборах в ОАЭ