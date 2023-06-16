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Сегодня, 13:00

Президент «Урала»: «Ну куда Шатов от нас денется?!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Олег Шатов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» заявил, что готов дать полузащитнику Олегу Шатову должность в клубе.

— Олег Шатов — ваша боль. Из-за проблем со здоровьем принял участие лишь в четырех встречах РПЛ. Контракт у него заканчивается, полузащитник покидает «Урал»?

— Ну куда Олег от нас денется? Как говорится, с подводной лодки не уходят. (Улыбается.) Будем разговаривать. Он к нам приедет, попробует свои силы на сборах. Если у него будет получаться, то Олег, конечно, останется, продолжит за нас играть. Наши двери для него всегда открыты.

— А если не получится?

— Ну тогда зачем мучить себя и нас? Сядем — поговорим. Я все равно его вижу в «Урале», может быть, в другом качестве. Предложим ему варианты. Олег — это наше все.

— То есть он уже в июне начнет сборы с «Уралом»?

— Нет, пока он еще не готов. Думаю, приедет к нам в середине июля. Сейчас Олег по-прежнему восстанавливается. Ему прочистили еще раз голеностоп, прописали покой на несколько месяцев. Как раз в июле, думаю, он с нами начнет тренироваться.

В сезоне-2022/23 Шатов принял участие в пяти матчах «Урала», провел на поле в сумме 139 минут и не отличился результативными действиями.

Константин Марадишвили. «Обсуждаем трансфер Марадишвили, но смущает информация о грузинском паспорте». Президент «Урала» — о будущем Шатова, травме Газинского, уходе Ранджеловича

Олег Шатов
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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