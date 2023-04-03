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Сегодня, 17:57

Президент «Урала» прокомментировал приговор Влута

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию, в которой оказался голландский футболист клуба Рай Влут.

«Мне надо поговорить с Раем. Будет ли он подавать апелляцию, мы не знаем. Сейчас неприлично что-то комментировать. Я что-то скажу, а Рай ответит, что так не хочет. Это его право и дело, как поступать в этой ситуации», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

В ноябре 2021-го автомобиль Влута попал в ДТП, столкнувшись с машиной, в которой находилась семья с детьми. 4-летний ребенок не выжил. В организме Влута обнаружили 1,18 промилле алкоголя.

С сентября прошлого года 27-летний голландец выступает за «Урал».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-urala-prokommentiroval-prigovor-vluta/
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