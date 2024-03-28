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28 марта, 16:55

Иванов: «Урал» готов рассмотреть и Черышева, и Месси, и Роналду»

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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи о переходе полузащитника «Венеции» Дениса Черышева в клуб из Екатеринбурга.

«Мы готовы рассмотреть всех — и Черышева, и Месси, и Роналду. Пока что не могу ничего сказать, потому что нет никакой конкретики», — заявил Иванов Metaratings.ru.

Ранее спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин рассказал о том, что клуб не будет продлевать контракт с Черышевым.

В текущем сезоне 33-летний полузащитник сыграл 9 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Контракт россиянина с клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 700 тысяч евро.

Источник: Metaratings.ru
Денис Черышев
Футбол
РПЛ
ФК Венеция
ФК Урал
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