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28 марта, 16:29

Гладилин считает, что «Спартаку» будет тяжело в матче против «Урала»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матчей 22-го тура РПЛ.

— «Спартак» не упустит очков в матче с «Уралом»? Ничего не исключаю, — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол». — «Урал» сейчас находится в таком положении, что ему надо стараться брать очки в любой игре. Он приедет в Москву с желанием что-то зацепить и даст бой красно-белым. Я в этом уверен. К тому же «Спартак» сейчас не так мощно выглядит, что показали предыдущие матчи.

— Ждать ли очередной потери очков «Краснодара», учитывая, что он играет на выезде с «Локомотивом»?

— Команды по силам равны. Преимущество своего поля сейчас роли не играет, потому что на первый план выходит качество поля и подготовка. Поэтому результат может быть любым. Но я больше склоняюсь к ничьей.

— У «Краснодара» сменился тренер, и обычно после этого происходит встряска.

— Это да, но Мусаев всех в команде знает. Он все время был в контакте, поэтому проблем не будет в этом плане. Ему ведь не надо изучать команду. Есть еще те люди, которые с ним работали, как спортивный директор Бузникин. Да и футболистов он знает. Поэтому у Мусаева есть реальный потенциал, чтобы остановить неудачную серию. Подбор игроков у него хороший, чтобы бороться за золотые медали. Второго такого шанса может не быть.

Матч «Спартак» — «Урал» пройдет 30 марта в Москве. «Локомотив» сыграет с «Краснодаром» 31 марта.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 40 очков. На второй строчке «Краснодар» (39 очков), замыкает тройку «Динамо» (38).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005603193_gladilin_rasskazal_pochemu_musaevu_udastsya_ostanovit_neudachnuyu_seriyu_krasnodara
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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