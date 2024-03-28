Агент Гаргаев рассказал об интересе «Бешикташа» к Джикии

Агент Анзор Гаргаев в комментарии для «СЭ» рассказал, кем из российских игроков интересовались турецкие клубы.

«В Турции интересовались многими нашими футболистами. Но в России они получают больше, а приоритет у многих — финансовый, поэтому они и остались в России. А так десяток футболистов мог бы играть в хороших турецких клубах, но они дают немного меньше. Те, с кем я лично говорил на эту тему, предпочитали остаться d более комфортной обстановке — на родине. Многие спортивные директора интересовались у меня большим количеством игроков. Спрашивали про Джикию, Миранчука, Баринова, Кузяева, Лунева. Был большой интерес. Джикией интересовался «Бешикташ», — сказал Гаргаев «СЭ».

Ранее за турецкий «Фатих Карагюмрюк» выступал экс-клиент Гаргаева — Магомед Оздоев.

Джикия защищает цвета «Спартака» с января 2017 года. Всего за красно-белых он провел 213 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца мая 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского футболиста в 5 миллионов евро.