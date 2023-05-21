Рабочая группа РПЛ по обсуждению структуры соревнований будет действовать при РФС

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что рабочая группа по обсуждению структуры чемпионата России, Кубка и Суперкубка страны будет действовать при комитете профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС).

«Статус группы поменялся. Сделать так — это инициатива союза. Сейчас группа будет переформатирована, в новом составе она станет работать при комитете профессионального футбола РФС. Довольно большое количество представителей РФС включены в эту группу», — приводит ТАСС слова Пивоварова.

Пивоваров возглавил рабочую группу РПЛ по обсуждению структуры соревнований 26 апреля. 12 мая президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что заседание группы пройдет в течение двух недель.