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Сегодня, 00:35

Рабочая группа РПЛ по обсуждению структуры соревнований будет действовать при РФС

Иван Торопцев
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что рабочая группа по обсуждению структуры чемпионата России, Кубка и Суперкубка страны будет действовать при комитете профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС).

«Статус группы поменялся. Сделать так — это инициатива союза. Сейчас группа будет переформатирована, в новом составе она станет работать при комитете профессионального футбола РФС. Довольно большое количество представителей РФС включены в эту группу», — приводит ТАСС слова Пивоварова.

Пивоваров возглавил рабочую группу РПЛ по обсуждению структуры соревнований 26 апреля. 12 мая президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что заседание группы пройдет в течение двух недель.

Источник: https://tass.ru/sport/17803511
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