0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:11

Радченко назвал Жиркова одним из лучших левых защитников в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко оценил карьеру бывшего защитника сборной России Юрия Жиркова.

«Жирков — настоящий профессионал, спортсмен. Не каждому футболисту удается играть на таком высоком уровне столько лет. Юрий — большой молодец. Карьера у него получилась очень яркой. Он один из лучших левых защитников. Это точно», — приводит слова Радченко.

Последним клубом 39-летнего Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

Также он выступал за «Зенит», «Челси», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-radchenko-u-zhirkova-poluchilas-ochen-yarkaya-kar-era-on-odin-iz-luchshih-levy-h-zashhitnikov-rossii/
Дмитрий Радченко
Юрий Жирков
Футбол
РПЛ
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Поляки вытолкали беженцев в Белоруссию через калитки для животных
«РИА Новости»: читатели Daily Mail указали на неизбежность поражения Украины
В Батуми на берегу Черного моря взорвалась мина
Сенатор Джабаров: «великим событием» февраля стала бы капитуляция Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оренбург» проиграл «Пюнику» в товарищеском матче

Полузащитник ЦСКА Медина вернулся к тренировкам в общей группе