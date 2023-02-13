Радченко назвал Жиркова одним из лучших левых защитников в России

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко оценил карьеру бывшего защитника сборной России Юрия Жиркова.

«Жирков — настоящий профессионал, спортсмен. Не каждому футболисту удается играть на таком высоком уровне столько лет. Юрий — большой молодец. Карьера у него получилась очень яркой. Он один из лучших левых защитников. Это точно», — приводит слова Радченко.

Последним клубом 39-летнего Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

Также он выступал за «Зенит», «Челси», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».