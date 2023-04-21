Радимов считает, что Кузяеву будет сложно договориться о переходе в европейский клуб

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов выразил мнение, что полузащитнику петербургской команды Далеру Кузяеву будет сложно договориться о переходе в европейский клуб.

«У Кузяева уже была похожая ситуация несколько лет назад — тоже не подписывал контракт, но в итоге остался. Знаете, если будет хорошее предложение из Европы, которое устроит Кузяева и клуб, то, конечно, надо ехать. Далер — игрок сборной, играет в лучшем чемпионате страны с отличными напарниками в лице Малкома, Клаудиньо и остальных. Конечно, его уровень позволяет играть в Европе. Но должно слишком многое сложиться, чтобы так получилось. В Европу сейчас уезжать тяжело», — приводит слова Sport24.

30-летний Кузяев выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 28 матчей, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.