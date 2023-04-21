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Сегодня, 15:13

Радимов считает, что Кузяеву будет сложно договориться о переходе в европейский клуб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов выразил мнение, что полузащитнику петербургской команды Далеру Кузяеву будет сложно договориться о переходе в европейский клуб.

«У Кузяева уже была похожая ситуация несколько лет назад — тоже не подписывал контракт, но в итоге остался. Знаете, если будет хорошее предложение из Европы, которое устроит Кузяева и клуб, то, конечно, надо ехать. Далер — игрок сборной, играет в лучшем чемпионате страны с отличными напарниками в лице Малкома, Клаудиньо и остальных. Конечно, его уровень позволяет играть в Европе. Но должно слишком многое сложиться, чтобы так получилось. В Европу сейчас уезжать тяжело», — приводит слова Sport24.

30-летний Кузяев выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 28 матчей, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-21-radimov-yesli-budet-khorosheye-predlozheniye-iz-yevropy-kuzyayevu-nado-yekhat-no-dolzhno-slishkom-mnogoye-slozhitsya
Владислав Радимов
Далер Кузяев
Футбол
ФК Зенит
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