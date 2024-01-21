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РПЛ

Сегодня, 15:26

Радимов: «Спартак» не делает трансферов, потому что у команды будет новый тренер»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов предположил, почему у «Спартака» в это межсезонье еще не было трансферов. Он считает, что у красно-белых в ближайшее время или летом появится новый тренер.

«Я не отказываюсь от своей мысли, что весной «Спартак» начнет чемпионат не с Абаскалем. При нем команду все равно будет лихорадить, поэтому не вижу смысла в каких-то трансферах сейчас. Думаю, именно поэтому их сейчас и нет, как раз по той причине, что летом в команду придет новый тренер. И ему придется в сжатые сроки собирать новую команду. А вот если бы новый тренер пришел сейчас, они поблагодарили бы Абаскаля за работу, он нашел бы себе место, а у нового специалиста было бы два месяца подготовки к чемпионату. Ему и новичков бы привезли. Не понимаю, почему «Спартак» так делает. Может, просто «забили» на весеннюю часть... Очевидно, что летом придет кто-то другой. У спартачей всегда что-то происходит!» — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

«Спартак» с лета 2022 года тренирует испанский специалист Гильермо Абаскаль. В этом сезоне красно-белые после 18 туров РПЛ занимают 5-е место в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-spartak-ne-delaet-transferov-potomu-chto-u-komandy-budet-novy-j-trener/
Владислав Радимов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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