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Сегодня, 12:03

Рахимов стал лучшим тренером ноября-декабря в РПЛ

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Рашид Рахимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов признан лучшим тренером ноября-декабря в РПЛ, сообщает сайт турнира.

По результатам голосования экспертов РПЛ и комментаторов он опередил Владимира Ивича («Краснодар»), Сергея Семака («Зенит»), Марцела Личку («Динамо») и Михаила Галактионова из «Локомотива», который стал лучшим по мнению болельщиков.

Под руководством Рахимова в ноябре и декабре «Рубин» набрал 12 очков в 5 матчах РПЛ. Казанцы занимают 7-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России после 18 туров.

Источник: РПЛ
Рашид Рахимов
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
Владимир Ивич
Марцел Личка
Михаил Галактионов
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