Рахимов стал лучшим тренером ноября-декабря в РПЛ

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов признан лучшим тренером ноября-декабря в РПЛ, сообщает сайт турнира.

По результатам голосования экспертов РПЛ и комментаторов он опередил Владимира Ивича («Краснодар»), Сергея Семака («Зенит»), Марцела Личку («Динамо») и Михаила Галактионова из «Локомотива», который стал лучшим по мнению болельщиков.

Под руководством Рахимова в ноябре и декабре «Рубин» набрал 12 очков в 5 матчах РПЛ. Казанцы занимают 7-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России после 18 туров.