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Рахманович: «В Турции играть чуть труднее, чем в России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович сравнил чемпионаты России и Турции. В сезоне-2021/22 босниец выступал за «Коньяспор».

«Политическая ситуация вынудила многих уехать из чемпионата России. А мне тут нравится. Хотя, на мой взгляд, в Турции чуть труднее. Темп игры там повыше, подинамичнее. В первую очередь, думаю, дело в большом количестве иностранцев. А уровень РПЛ в последние годы упал. Возможно, причина в том, что в России слишком много своих игроков. Точнее, им здесь слишком комфортно», — цитирует Sport24 Рахмановича.

«Крылья Советов» после 17 туров занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-28-russkim-v-rossii-slishkom-komfortno-uroven-ligi-upal-v-turtsii-temp-vyshe-bosniyets-rakhmanovich-iz-krylyev-ob-rpl
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
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