Рамирес прошел медосмотр в «Ференцвароше»

Как стало известно «СЭ», в четверг 28-летний левый защитник Кристиан Рамирес прошел медосмотр перед переходом из «Краснодара» в «Ференцварош». Если результат окажется положительным, то эквадорец в ближайшее время заключит контракт с клубом из Будапешта, из которого он в январе 2017 года перебрался в РПЛ.

Уже в пятницу футболист, чей трансфер, по нашим данным, обойдется «фради» в 1,2 миллиона евро, может приступить к тренировкам под руководством Станислава Черчесова.

19 июля венгерская команда проведет дома ответный матч 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов с фарерским «Клаксвиком» (первая встреча — 0:0). Если «Ференцварош» выйдет во 2-й раунд, то Кристиана заявят для участия в турнире. Национальное же первенство стартует в последний уик-энд июля.