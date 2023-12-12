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Сегодня, 20:28

Ранос заявил, что у Тикнизяна хорошие качества в защите и нападении

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Боруссии» Менхенгладбаха и сборной Армении Грант-Леон Ранос оценил возможность переезда защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в европейский чемпионат.

«Тикнизян готов к Европе. У него хорошие качества как в защите, так и в нападении, а также он очень дисциплинирован. Поэтому, я думаю, что ему, как и Эдо, понадобится время, чтобы ко всему привыкнуть. Думаю, он подходит к европейскому футболу», — приводит слова Раноса Metaratings.ru.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 22 матча за железнодорожников во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тикнизяна в 5 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-borussii-ranos-tiknizyan-gotov-k-evrope-u-nego-khoroshie-kachestva-v-zashite-i-v-napadenii-314491/
Наяир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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