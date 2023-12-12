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РПЛ

Сегодня, 20:29

Источник: «Зенит» согласился продать Ренана «Вест Хэму» за 25 милилонов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
Сергей Пиняев и Роберт Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Защитник «Зенита» Роберт Ренан может стать игроком «Вест Хэма».

Как сообщает издание UOL, российский клуб договорился с английским о продаже 20-летнего игрока за 25 миллионов евро. Сначала бразилец уйдет в аренду в «Коринтианс», так как прямой переход из РПЛ в АПЛ невозможен из-за экономических санкций против России.

По данным источника, сейчас с бразильским клубом ведутся переговоры о сроке арендного соглашения — на полгода или год. «Коринтианс» готов участвовать в сделке только в том случае, если сохранит Ренана до конца 2024 года.

Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. За клуб из Санкт-Петербурга бразильский защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

«Коринтианс» владеет 11 процентами экономических прав на Ренана и имеет возможность получить деньги в случае будущей продажи.

Источник: UOL
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Роберт Ренан
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