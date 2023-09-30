Рашид Рахимов рассказал о настрое команды перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов перед матчем 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» рассказал о настроении в команде.

«Есть ли эмоциональный подъем после важнейшей победы? У нас не было эмоционального опустошения. Понятно, что победа дает хорошие эмоции, но по игре, я и команде сказал, что мы находимся не на том месте, на котором должны. Уверенность в себе терять не должны, должны продолжать работать. Ошибки только через работу и исправляешь. В каком состоянии? Я считаю, что в нормальном», — цитирует Рахимова пресс-служба команды.

«Рубин» находится на 12-м месте турнирной таблицы РПЛ с 9 очками. «Быки» лидируют в турнирной таблице, в их активе 21 балл. Отрыв от второго места составляет 3 балла.

Ключевые события противостояния «Рубин» — «Краснодар» будут доступны на сайте «СЭ».