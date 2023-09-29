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Сегодня, 19:39

Рианчо: «Чтобы выиграть трофей, Карпину придется уйти из «Ростова»

Рианчо высказался о Карпине
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине.

«Думаю, что любому тренеры в глубине души хочется выигрывать трофеи. Карпин говорит, что ему это неинтересно? Может быть. Но, скорее всего, он лукавит. Снимает таким образом давление с себя и игроков. Понятно, что вместе с «Ростовом» очень сложно бороться за награды высшей пробы. Чтобы выиграть трофей, Карпину придется уйти из «Ростова», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. В августе 2021-го он покинул команду, а в марте 2022-го вновь вернулся на пост главного тренера. На данный момент ростовчане занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков за 9 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-chtoby-vy-igrat-trofej-karpinu-pridetsya-ujti-iz-rostova/
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Рауль Рианчо
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