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Сегодня, 16:17

«РБ Спорт»: Сутормин отказывается от варианта с переходом в «Сочи»

Алина Савинова
Алексей Сутормин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитнику «Зенита» Алексею Сутормину был предложен вариант с переходом в «Сочи».

Однако, по информации «РБ Спорт», футболист не готов идти в команду, которая борется за выживание. Отмечается, что свою позицию Сутормин уже довел до руководства клуба и его главного тренера. У полузащитника есть и другие варианты в чемпионате России.

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне 30-летний футболист провел 7 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 результативными передачами.

На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 36 очков за 18 туров. «Сочи» располагается на последней строчке с 11 баллами.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sutormin-otkazy-vaetsya-ot-varianta-s-perehodom-v-sochi/
Алексей Сутормин
Футбол
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