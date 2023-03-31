Янбаев: «Я не хотел возвращаться из «Зенита» в «Локомотив»

Экс-защитник «Локомотива» Ренат Янбаев вспомнил о своем выступлении на правах аренды за «Зенит». В сезоне-2012/13 он провел в петербургском клубе полгода, сыграл в 13 матчах и отметился голом.

— Я хотел остаться. Симутенков (тренер «Зенита», — Прим. «СЭ») говорил готовиться к сборам, но потом Кирилл Котов сказал возвращаться. Я ему четко отвечал, что не хочу возвращаться. Я играл в составе, очень хотел продолжать играть за «Зенит». У меня тогда получилась перезагрузка карьеры, Капелло вызвал в сборную. И тут — бац, звонок: «Ты возвращаешься в «Локомотив».

А у Билича я не играл в начале сезона, потому что еще раньше не выходил у Коусейру. Поэтому мне было обидно уходить из того места, где я хорошо себя чувствовал. В «Зените» было круто. Самое главное, что Спаллетти меня хотел видеть и доверял мне. Сейчас уже можно сказать, что «Зенит» несколько раз хотел меня купить у «Локомотива», но не сложилось, — цитирует Янбаева Metaratings.ru.

В составе «Локомотива» футболист играл с 2007 по 2017 годы. На его счету 237 матчей, 2 гола и 17 результативных передач.