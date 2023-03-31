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Янбаев: «Смородская — хороший руководитель и отличный финансист, всегда полностью отдавалась работе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» Ренат Янбаев высказался о бывшем президенте столичного клуба Ольге Смородской.

«Женщина-босс была одна в моей карьере, но она всегда переживала за команду. Она хороший руководитель и отличный финансист. Часто приезжала на базу, устраивала собрания, всегда была с командой. Она всегда отдавалась полностью в своей работе. Мы с ней выиграли Кубок, взяли «бронзу» с Кучуком. Обидно, что не стали чемпионами, так как были близки. Я согласен с Чорлукой, который как-то сказал, что при нем было только два сильных «Локомотива»: при Семине и при Кучуке. Все тогда было замечательно в клубе от руководства до тренера и игроков», — приводит слова Янбаева Metaratings.ru.

Смородская работала в «Локомотиве» с июля 2010 года по август 2016. Янбаев выступал за команду с 2007 по 2017 годы. На его счету 237 матчей, 2 гола и 17 результативных передач.

Источник: Metaratings.ru
Ренат Янбаев
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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