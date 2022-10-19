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Сегодня, 17:38

Республика Башкортостан вошла в состав учредителей «Уфы»

Анна Горшкова
Корреспондент

Республика Башкортостан вошла в состав учредителей «Уфы», сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение главы региона Радия Хабирова.

«Согласиться с предложением Министерства спорта Республики Башкортостан о вхождении Республики Башкортостан в состав учредителей автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Уфа» Республики Башкортостан», — написано в документе.

В заявлении говорится, что функции и полномочия от имени республики будет осуществлять региональный Минспорт. Представителем республики в составе учредителей клуба определен министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания, то есть с 19 октября.

18 октября появилась информация о том, что многие сотрудники «Уфы» получили уведомления о сокращении через 2 месяца, а сам клуб может прекратить существование после Нового года.

Источник: https://tass.ru/sport/16099801
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