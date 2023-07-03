«Так он случайно». РФС показал переговоры судей после падения спартаковца Зобнина перед голом «Зенита»

РФС показал переговоры судей во время матча 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:2).

На видео также присутствует момент со вторым голом «Зенита» в ворота «Спартака», когда полузащитник питерской команды Далер Кузяев толкнул в спину хавбека красно-белых Романа Зобнина.

Сразу после эпизода главный судья встречи Павел Кукуян обратился к лежащему на газоне Зобнину: «Вставай, вставай! Случайно, у них пересеклись пути».

После забитого мяча Кукуян продолжил разговор с хавбеком «Спартака»: «Вы бежите, пересекаетесь. Сначала ты воткнулся, потом он. Так он случайно...»

По итогам эпизода ВАР матча Сергей Иванов обратился к Кукуяну: «Паш, отойди, пожалуйста, от всех. С Зобниным там небольшой толчок есть. Он сам там изображает и не хочет бороться, падает и рисует. Это не очевидная фаза одна, потому что они выбили мяч, защитник сыграл. Поэтому чистый гол, продолжайте игру — 2:1».

Позже в ЭСК заявили: «Во второй части развития данного эпизода произошел толчок со стороны игрока Далера Кузяева против Романа Зобнина, который единогласно квалифицируется комиссией как наказуемый штрафным ударом. По поводу того, произошел данный инцидент в атакующей фазе команды «Зенит» или уже за ее пределами, мнения комиссии разделились, однако большинство членов комиссии считают, что игрок «Зенита» Кузяев, нарушивший правила, извлек незаслуженное преимущество, активно участвуя в развитии атаки своей команды».