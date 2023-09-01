РФС продолжил реализацию проекта «Футбол в школе»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о реализации проекта «Футбол в школе».

«Футбол в школе» — важнейший проект в структуре российского футбола. Мы рассматриваем его как базовый элемент всей футбольной пирамиды, ведь его задачи — заинтересовать ребят футболом, привлечь их к систематическим занятиям. Проект также помогает школьникам развиваться физически за счет различных футбольных активностей, учит командной работе и раскрывает творческие способности детей.

Эффективность проекта «Футбол в школе» подтверждают его результаты. По итогам прошлого учебного года в проекте участвовали 575 тысяч школьников. Более 10 тысяч из них после запуска проекта записались в спортшколы. И очень важно, что интерес к инициативе РФС постоянно растет — в новом учебном году мы планируем перешагнуть рубеж в 1 миллион участников. Это огромная организационная работа, и мы признательны Министерству просвещения России и региональным органам исполнительной власти за сотрудничество и постоянную вовлеченность", — приводит слова Дюкова РФС.

Пилотный сезон проекта «Футбол в школе» стартовал в 2021/22 учебном году. Тогда в нем приняли участие 150 школ из 8 регионов, более 30 тысяч детей были вовлечены в регулярные занятия футболом на базе школы. В 2022/23 учебном году в проекте участвовали 2150 школ из 48 регионов, 574 784 ученика.

На текущий момент участникам проекта передано 160 910 мячей и 122 840 манишек, 7 644 ворот, а также другой инвентарь.