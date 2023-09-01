Чернов — о критике Абаскаля: «Я думаю, что руководство полностью ему доверяет, и мы тоже»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с корреспондентом «СЭ» после победы над «Динамо» (4:1) в матче группового турнира FONBET Кубка России ответил на вопрос о критике главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в текущем сезоне.

— Многие критиковали Абаскаля, это как-то довлело над вами? Читали об этом в СМИ?

— Да нет. На самом деле особо новости не читаю. Просто, не знаю, многих всяких проблем, поражений в последнее время. Поэтому надо было покопаться, наверное, в себе прежде всего. Разобрали вроде, победили. Не хотелось бы каких-то поспешных выводов делать. Хотелось бы продолжить эту серию побед.

— Может ли матч с Краснодаром стать определяющим для Абаскаля?

— Надо у него, наверное, спросить, у руководства. Я думаю, что оно полностью ему доверяет, и мы тоже. Не думаю, что игра с «Краснодаром» как-то скажется. Просто вроде как последнее время хорошо с ними играем. Поэтому хочется, наверное, продолжить в том же духе. И тем более в плане турнирной таблицы очень важная игра. Хочется выиграть. Тоже такой принципиальный соперник в последнее время для нас.

Матч 7-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» состоится 2 сентября.

После шести туров «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице (10 очков). «Краснодар» лидирует с 14 очками.