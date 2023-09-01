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Сегодня, 11:54

Чернов — о критике Абаскаля: «Я думаю, что руководство полностью ему доверяет, и мы тоже»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с корреспондентом «СЭ» после победы над «Динамо» (4:1) в матче группового турнира FONBET Кубка России ответил на вопрос о критике главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в текущем сезоне.

— Многие критиковали Абаскаля, это как-то довлело над вами? Читали об этом в СМИ?

— Да нет. На самом деле особо новости не читаю. Просто, не знаю, многих всяких проблем, поражений в последнее время. Поэтому надо было покопаться, наверное, в себе прежде всего. Разобрали вроде, победили. Не хотелось бы каких-то поспешных выводов делать. Хотелось бы продолжить эту серию побед.

— Может ли матч с Краснодаром стать определяющим для Абаскаля?

— Надо у него, наверное, спросить, у руководства. Я думаю, что оно полностью ему доверяет, и мы тоже. Не думаю, что игра с «Краснодаром» как-то скажется. Просто вроде как последнее время хорошо с ними играем. Поэтому хочется, наверное, продолжить в том же духе. И тем более в плане турнирной таблицы очень важная игра. Хочется выиграть. Тоже такой принципиальный соперник в последнее время для нас.

Матч 7-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» состоится 2 сентября.

После шести туров «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице (10 очков). «Краснодар» лидирует с 14 очками.

Никита Чернов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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