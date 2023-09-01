Сегодня, 11:54
Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с корреспондентом «СЭ» после победы над «Динамо» (4:1) в матче группового турнира FONBET Кубка России ответил на вопрос о критике главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в текущем сезоне.
— Многие критиковали Абаскаля, это как-то довлело над вами? Читали об этом в СМИ?
— Да нет. На самом деле особо новости не читаю. Просто, не знаю, многих всяких проблем, поражений в последнее время. Поэтому надо было покопаться, наверное, в себе прежде всего. Разобрали вроде, победили. Не хотелось бы каких-то поспешных выводов делать. Хотелось бы продолжить эту серию побед.
— Может ли матч с Краснодаром стать определяющим для Абаскаля?
— Надо у него, наверное, спросить, у руководства. Я думаю, что оно полностью ему доверяет, и мы тоже. Не думаю, что игра с «Краснодаром» как-то скажется. Просто вроде как последнее время хорошо с ними играем. Поэтому хочется, наверное, продолжить в том же духе. И тем более в плане турнирной таблицы очень важная игра. Хочется выиграть. Тоже такой принципиальный соперник в последнее время для нас.
Матч 7-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» состоится 2 сентября.
После шести туров «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице (10 очков). «Краснодар» лидирует с 14 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -