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Сегодня, 17:15

РФС рассмотрит эпизод с неназначенным пенальти в матче «Спартак» — «Урал»

Виктория Кравченко
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что департамент судейства рассмотрит эпизод с неназначенным пенальти в матче 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» (0:0).

«Спартак» не обращался в ЭСК по данному эпизоду, соответственно международные эксперты, которые входят в комиссию, не будут оценивать данный эпизод. Однако после прихода Милорада Мажича мы публикуем решения не только экспертно-судейской комиссии, но и департамента судейства, который оценивает все спорные эпизоды тура», — цитирует Каманцева РИА «Новости».

 
Арбитр Владислав Безбородов в&nbsp;окружении игроков &laquo;Локомотива&raquo; и &laquo;Краснодара&raquo;. В пользу «Спартака» не назначили пенальти, «Локо» не оставили в меньшинстве. Как работали судьи в 22-м туре РПЛ?

На 74-й минуте матча «Спартак» — «Урал» защитник гостей Денис Кулаков сфолил на хавбеке красно-белых Антоне Зиньковском. Главный арбитр встречи Владимир Москалев зафиксировал нарушение правил за пределами штрафной уральцев, назначив штрафной удар.

Видеоассистенты матча Вера Опейкина и Андрей Фисенко провели проверку момента, но не стали вмешиваться в действия судьи и исправлять его решение.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240404/rfs-1937860449.html?in=l
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Павел Каманцев
2
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