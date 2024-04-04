РФС рассмотрит эпизод с неназначенным пенальти в матче «Спартак» — «Урал»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что департамент судейства рассмотрит эпизод с неназначенным пенальти в матче 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» (0:0).

«Спартак» не обращался в ЭСК по данному эпизоду, соответственно международные эксперты, которые входят в комиссию, не будут оценивать данный эпизод. Однако после прихода Милорада Мажича мы публикуем решения не только экспертно-судейской комиссии, но и департамента судейства, который оценивает все спорные эпизоды тура», — цитирует Каманцева РИА «Новости».

На 74-й минуте матча «Спартак» — «Урал» защитник гостей Денис Кулаков сфолил на хавбеке красно-белых Антоне Зиньковском. Главный арбитр встречи Владимир Москалев зафиксировал нарушение правил за пределами штрафной уральцев, назначив штрафной удар.

Видеоассистенты матча Вера Опейкина и Андрей Фисенко провели проверку момента, но не стали вмешиваться в действия судьи и исправлять его решение.