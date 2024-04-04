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Сегодня, 17:14

Силкин: «Мусаев — временное явление в «Краснодаре», он не способен решать большие задачи»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что новый главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не способен решать серьезные задачи.

«Я думаю, что Мусаев — временное явление в «Краснодаре», просто рядом другого никого не было. Летом, «Краснодар» будет подбирать другого тренера, посерьезней. Мусаев не способен решать большие задачи. Может, вновь назначат иностранца. Ивич показал, что иностранный тренер — это не всегда плохо», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

«Краснодар» 13 марта отправил в отставку сербского специалиста Владимира Ивича, его место занял Мусаев. После 21 матча «быки» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков.

Источник: РБ Спорт
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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