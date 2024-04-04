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Сегодня, 17:33

Чанов назвал главную проблему ЦСКА, которая мешает команде бороться за первое место в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на победу армейцев над «Балтикой» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:0).

«Победа 1:0 на выезде еще не гарантирует красно-синим проход дальше. Футбол — непредсказуемая игра, будем смотреть и ждать итогов. Во вчерашнем матче снова проявилась болезнь ЦСКА, с которой никак команда не может разобраться. Армейцы снова отдали инициативу в концовке встречи и вновь могли упустить победу, «Балтика» под конец матча сильно давила. ЦСКА слишком много очков теряет в концовках игр, столько побед уже было упущено, что если бы не эти осечки, не эта болезнь, то команда, наверняка, боролась за высокие места и была бы одним из претендентов на первое место», — цитирует Чанова Legalbet.

Ответный матч между командами в Кубке России состоится в Москве 16 апреля. В РПЛ ЦСКА на данный момент занимает четвертое место, набрав 33 очка за 21 игру.

Источник: Legalbet
Вячеслав Чанов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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