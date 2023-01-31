Рианчо назвал Абаскаля тренером от бога

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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что верит в чемпионство красно-белых в РПЛ.
«Вижу ли Спартак чемпионом? Да, определенно. В это надо верить и тогда все случится именно так. Спартак» станет чемпионом РПЛ. У них все для этого есть. Нужно выходить на каждый следующих матч как на финал. Абаскаль — тренер от бога. Он именно тот, кто так нужен был красно-белым. Молодая свежая кровь, европейская тренерская школа и желание побеждать — идеальный набор для золотых медалей. Видно, что вся команда жаждет чемпионства", — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».
После 17 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).
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