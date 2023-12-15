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Сегодня, 20:57

Рианчо сказал, что в Испании не комментируют новость о назначении Морено в «Сочи»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначении испанца Роберто Морено на пост главного тренера «Сочи».

«В Испании эту новость не комментируют», — сказал Рианчо «СЭ».

Морено работал в тренерском штабе сборной Испании с июля 2018 года, с марта по июнь 2019 года он был исполняющим обязанности главного тренера национальной команды, а с июня по ноябрь 2019 года возглавлял испанцев.

Также испанец тренировал «Гранаду» и «Монако». Кроме того, он работал в тренерских штабах «Сельты», «Барселоны» и «Ромы».

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах.

ФК Сочи
Рауль Рианчо
Роберт Морено
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