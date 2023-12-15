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Сегодня, 20:31

Роберт Морено назначен на пост главного тренера «Сочи»

Виктория Кравченко
Роберт Морено.
Фото Global Look Press
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Испанский тренер Роберт Морено возглавил «Сочи», сообщает пресс-служба команды. 46-летний специалист подписал долгосрочный контракт с клубом.

«СЭ» первым сообщил, что «Сочи» заинтересован в подписании испанского тренера.

Морено работал в тренерском штабе сборной Испании с июля 2018 года, с марта по июнь 2019 года он был исполняющим обязанности главного тренера национальной команды, а с июня по ноябрь 2019 года возглавлял испанцев.

Также испанец тренировал «Гранаду» и «Монако». Кроме того, он работал в тренерских штабах «Сельты», «Барселоны» и «Ромы».

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах.

Источник: https://pfcsochi.ru/news/2023-2024/robert-moreno-novyy-glavnyy-trener-sochi/
Футбол
ФК Сочи
Роберт Морено
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