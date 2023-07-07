Рианчо заявил, что готов рассмотреть предложения из РПЛ

Испанский тренер Рауль Рианчо заявил, что готов рассмотреть предложения по работе из России.

«На данный момент предложений из России у меня нет. Если что-то будет, то, конечно, я рассмотрю все варианты. Сейчас занимаюсь подготовкой тренеров в испанской федерации. О другом пока не думаю», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

62-летний специалист работал в «Рубине» с 2010 по 2014 год. Рианчо занимал должность тренера по физической подготовке. В 2018 году испанец был помощником Массимо Карреры в «Спартаке». После ухода итальянца Рианчо назначили на должность исполняющего обязанности главного тренера.