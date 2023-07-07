Александров рассказал о сильных сторонах Юрана

Защитник «Пари НН» Виктор Александров рассказал о сильных сторонах главного тренера команды Сергея Юрана.

«В первый же день Юран сказал: мы не вылетим из РПЛ. Таким уверенным тоном, будто он из будущего и уже знает: «Как мы это сделаем, без разницы. Вы просто будете выполнять то, что я скажу, и мы останемся». Так и получилось. Юран говорит с такой харизмой, что не верить ему не можешь», — приводит слова Александрова Sport24.

Юран возглавляет «Пари НН» с апреля 2023 года. В сезоне-2022/23 нижегородцы заняли 13-е место в РПЛ, в стыковых матчах за право выступать в премьер-лиге команда победила «Родину» (3:0, 0:2).